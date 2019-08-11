Ови в шарфе «Динамо», перф с подлодкой «Курск» и выходка фаната «Зенита». Фото

10 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» «Зенит» одержал победу в матче пятого тура российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол был забит уже на 10-й минуте. Его автором стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба. Доигрывали встречу хозяева в меньшинстве – на 80-й минуте с поля был удалён полузащитник Артур Юсупов, получивший вторую жёлтую карточку. Под занавес встречи гости удвоили преимущество усилиями хавбека Магомеда Оздоева.
«Зенит», набрав 13 очков, продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка. При этом у «армейцев» есть матч в запасе. «Динамо» (5) – на 11-м месте.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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