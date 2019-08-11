М. Берг: в матче с «Порту» и «Рубином» мне было тяжело, но я продолжаю работать

Форвард «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу (1:0) в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином».

«После матча чувствую усталость, да и вся команда устала, это видно, так как это был очень сложный матч для нас. Особенно во втором тайме, когда нам пришлось побегать. Я рад, что, несмотря на все эти трудности, мы победили. Когда нас было 11 на поле, мы контролировали ход матча и показывали хороший футбол, после удаления Намли стало гораздо сложнее. Соперник активно атаковал во втором тайме, но все их опасные моменты остались просто прострелами и навесами, а мы смогли забить гол и создать ещё несколько голевых моментов.

Конечно, нам нужно больше работать над завершением всех опасных моментов, чтобы наша реализация была выше. Сейчас в команде много новых игроков, соответственно, ещё не совсем налажены взаимосвязи между ними. Футбол во многом состоит именно из этих взаимосвязей и правильного понимания друг друга. Кто куда бежит, кто куда открывается, кто куда бьёт. Я думаю, что мы на правильном пути, мы будем улучшать этот компонент. У нас сейчас не лучшая сыгранность, но мы всегда стараемся показывать качественный футбол.

Когда забит гол, это, прежде всего, результат хорошей командной игры. Что касается меня, я до этого не играл два месяца, мне тяжело сразу войти в игру. Сегодня и в матче с «Порту» мне было тяжело, но я продолжаю работать. Если команда выиграет, то неважно, кто забивает и сколько.

Я был удивлён, когда ко второму тайму добавили 7 минут. По большому счету, судья затянул и первый тайм. Возможно, из-за красной карточки нужно было компенсировать время. Судьи тоже совершают ошибки, как и игроки на поле. Мы можем только принять их решение. Тем не менее, мы сегодня сыграли на ноль. Это важно, так как в предыдущих матчах мы пропускали мячи на последних минутах. Сыграть вдесятером – это серьёзное испытание, с которым мы справились", — передаёт слова Берга корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.