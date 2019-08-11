Дебют Мойзе Кина и удаление Шнайдерлена. Обзор матча «Кристал Пэлас» — «Эвертон»

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 0:0.



С 76-й минуты «Эвертон» играл в меньшинстве из-за удаления за 2 желтые карточки французского полузащитника Моргана Шнейдерлена. Голкипер «ирисок» и сборной Англии Джордан Пикфорд сделал 5 сейвов.

За «Эвертон» в этой игре дебютировал экс-нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин. Его трансфер обошёлся ливерпульцам в € 27,5 млн.

В 1-м туре Премьер-лиги запланированы ещё три матча: «Лестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Все они состоятся сегодня, 11 августа. С расписанием соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».