Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шарлия: «Сочи» неуступчив и выглядел лучше «Спартака» в первом матче сезона

Шарлия: «Сочи» неуступчив и выглядел лучше «Спартака» в первом матче сезона
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Сочи» — неуступчивая команда. Мы смотрели с ребятами их первый матч сезона со «Спартаком». Могу сказать, что «Сочи» выглядел лучше соперника. Ожидаем очень непростую игру и готовы отдать все силы для победы. В России лёгких матчей просто не бывает", — приводит слова Шарлии пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 11 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Московский ЦСКА набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (1) — на последнем, 16-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент