Шарлия: «Сочи» неуступчив и выглядел лучше «Спартака» в первом матче сезона

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



«Сочи» — неуступчивая команда. Мы смотрели с ребятами их первый матч сезона со «Спартаком». Могу сказать, что «Сочи» выглядел лучше соперника. Ожидаем очень непростую игру и готовы отдать все силы для победы. В России лёгких матчей просто не бывает", — приводит слова Шарлии пресс-служба ЦСКА.



Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 11 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Московский ЦСКА набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (1) — на последнем, 16-м месте.