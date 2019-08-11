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Гиггз — про Погба: чаще пинайте его на тренировках, Роналду так стал лучшим

Гиггз — про Погба: чаще пинайте его на тренировках, Роналду так стал лучшим
Футбол / Англия 0

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз посоветовал «Манчестер Юнайтед» методы работы с французским полузащитником «дьяволов» Полем Погба.

«Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, это уходит в прошлое.

Это не означает, что нужно пинать всех подряд. Но Криштиану так стал лучшим. Скоулз непременно пнул бы его, если бы он слишком много возился с мячом.

Внезапно что-то щёлкает, и ты понимаешь, что нельзя слишком много финтить или делать что-то такое, иначе тебя пнут.

Я видел интервью Компани по окончании сезона. Он немного старомоден. Его спросили о неделе перед последней игрой в Брайтоне, и он сказал: «Иногда я должен дать кому-то пинка». И я подумал, что «Сити», возможно, будет не хватать этого в новом сезоне».

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