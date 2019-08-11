Гиггз — про Погба: чаще пинайте его на тренировках, Роналду так стал лучшим
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз посоветовал «Манчестер Юнайтед» методы работы с французским полузащитником «дьяволов» Полем Погба.
«Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, это уходит в прошлое.
Это не означает, что нужно пинать всех подряд. Но Криштиану так стал лучшим. Скоулз непременно пнул бы его, если бы он слишком много возился с мячом.
Внезапно что-то щёлкает, и ты понимаешь, что нельзя слишком много финтить или делать что-то такое, иначе тебя пнут.
Я видел интервью Компани по окончании сезона. Он немного старомоден. Его спросили о неделе перед последней игрой в Брайтоне, и он сказал: «Иногда я должен дать кому-то пинка». И я подумал, что «Сити», возможно, будет не хватать этого в новом сезоне».
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба
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