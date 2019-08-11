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«Арсенал» — «Уфа»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Уфа»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и «Уфы» определились с составами на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Берхамов, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Мохбалиев, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

Встреча состоится сегодня, 11 августа, в Туле на стадионе «Арсенал», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Уфа».

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