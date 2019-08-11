«Динамо» – «Зенит»: что не показали по ТВ

«Динамо» уступило «Зениту» со счетом 0:2. О ходе игры мы уже рассказали в этой статье. Теперь – о том, что окружало этот матч.

Фанатка «Динамо» меньше фанатки «Зенита»

Прежде всего обратило на себя внимание количество зрителей. А точнее их соотношение. У «Динамо» на фанатском секторе было мало народу – примерно как на «Арене Химки». Зато центральные сектора были заполнены больше чем на 70%. По официальной статистике собралось 19 095 человек (при вместимости – 25 716). «Больше, чем у «Локо» на ЛЧ!!», – шутили коллеги.



Однако, если взять только фанатские сектора, то гостей было больше. В плане шумовой поддержки было не совсем понятно, кто играет дома.

У «Зенита» снова баннер на грани допустимого

В прошлом туре болельщики «Зенита» вывесили баннер со словами: «Спасибо руководству за верность традициям». Несмотря на большой резонанс (преимущественно в европейских СМИ), к тому баннеру было не прикопаться юридически.



Похожая ситуация случилась и на матче с «Динамо». Фанаты «Зенита» вспомнили о том, что исполняется 19 лет со дня трагедии подводной лодки «Курск». Учитывая популярную шутку, мол, «Динамо» находится на дне, акция могла быть истолкована по-разному. Хотя, опять же, КДК РФС едва ли сможет найти основания для штрафа.

Фанаты дважды подрались по ходу матча

Несмотря на удаление игра получилась далеко не грубой, а наиболее раскаленная обстановка была на трибунах между фанатами «Зенита» и «Динамо». В какой-то момент на сектор С111 полетели предметы с гостевой трибуны, а девушка на центральном секторе соскочила со своего места и убежала.



Кроме того, несколько драк случилось неподалеку. Оба раза разборки разнимали стюарды, которые снимали происходящее с нескольких камер. Рядом выстроилась полиция и Росгвардия. Корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова видела, что как минимум двух человек задержали, один из которых пытался скрыться, но был пойман в подтрибунном помещении.

Фанаты «Динамо» отказались от переклички с гостями

Вообще в этом сезоне тема противостояния фанатов и полиции быстро стала популярной. Сначала досталось болельщикам «Спартака» в Ростове. Затем случилась стычка между фанатами «Зенита» и ОМОНом на «Газпром Арене». Сейчас двух питерских фанатов привлекают к уголовной ответственности. Похоже, именно с этим связано то, что фанаты «Зенита» по ходу всего матча на «ВТБ Арене» скандировали «Футбол для фанатов, а не для мусоров».



Гостевые фанаты даже пробовали устроить перекличку с хозяевами, начиная первую часть скандирования и замолкая, ожидая продолжения от динамовцев. Те инициативу не поддержали, ответив оскорблениями. Было бы весьма парадоксально, если бы динамовцы присоединились к скандированию, учитывая, что «Динамо» принято считать клубом полиции.