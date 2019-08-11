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УЕФА назначил судей на матч квалификации Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар»

УЕФА назначил судей на матч квалификации Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главным судьёй ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» назначен Марко Гуида из Италии. Его ассистентами станут Чиро Карбоне и Даниеле Биндони, резервный рефери — Фабио Мареска, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится во вторник, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счётом 1:0.

«Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19 и получил право принять участие в квалификации Лиги чемпионов. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

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