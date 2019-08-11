Голевой пас Промеса и дубль Хунтелара — в обзоре матча «Аякса» — «Эммен»

В матче 2-го тура нидерландской Эредивизии «Аякс» принимал «Эммен». Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали полузащитники Донни ван де Бек и Хаким Зиеш, а также нападающие Душан Тадич и Клас-Ян Хунтелар, оформивший дубль. Бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес записал в актив результативную передачу.

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«Аякс», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, «Эммен» (0) занимает последнее, 18-е место.

В следующем туре Эредивизии амстердамская команда на выезде сыграет с «ВВВ-Венло», а «Эммен» дома примет «Херенвен». Оба матча состоятся 17 августа.