Голевой пас Промеса и дубль Хунтелара — в обзоре матча «Аякса» — «Эммен»
В матче 2-го тура нидерландской Эредивизии «Аякс» принимал «Эммен». Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали полузащитники Донни ван де Бек и Хаким Зиеш, а также нападающие Душан Тадич и Клас-Ян Хунтелар, оформивший дубль. Бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес записал в актив результативную передачу.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Аякс», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, «Эммен» (0) занимает последнее, 18-е место.
В следующем туре Эредивизии амстердамская команда на выезде сыграет с «ВВВ-Венло», а «Эммен» дома примет «Херенвен». Оба матча состоятся 17 августа.
Промес дебютировал за «Аякс» — и сразу выиграл трофей
Первый титул Квинси, крушение «Спартака» в Тамбове и секс-видео новичка «Динамо» — в обзоре футбольных событий субботы.
- 11 августа 2019
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