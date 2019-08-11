Бабаев: по поводу судейства в матче с «Сочи» напишем соответствующее обращение

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил недовольство судейством матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).

«Мы напишем соответствующее обращение, но у нас после каждого тура возникают подобные основания. Нам объясняют, постфактум признают ошибки, что тоже неплохо, но хотелось бы, чтобы было иначе. То, что было сегодня, это перебор.



Надеюсь, что глава судейского корпуса не для галочки отвечает на подобное, а действительно разбирается. Мы всячески стараемся привлекать болельщиков на стадион и развивать наш продукт, а после такого и у игроков, и у болельщиков возникают определённые вопросы», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За пять матчей команда Александра Точилина не забила ни одного гола в РПЛ.