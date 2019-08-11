Источник: «Барселона» предложит за Неймара значительную сумму и Коутиньо

Следующая неделя может стать решающей для будущего форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает RMC Sport.

Согласно информации источника, «Барселона» ускорила переговоры с парижанами по трансферу их 27-летнего нападающего. Стороны контактировали о возможном возвращении бразильца на «Камп Ноу» на протяжении нескольких недель. Теперь сине-гранатовые готовятся сделать первое официальное предложение по футболисту. Чемпион Испании намерен предложить за Неймара значительную сумму и включить в сделку своего полузащитника Филиппе Коутиньо. «ПСЖ» уже контактирует с хавбеком «Барсы» относительно условий возможного сотрудничества.

В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

