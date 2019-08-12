Луценко рассказал о футболисте, который без коньяка не летал в самолётах
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко, ранее выступавший за «СКА-Энергию» (ныне — «СКА-Хабаровск»), рассказал историю про футболиста хабаровской команды, который очень боялся летать и выпивал немного перед полётом.
«У нас играл румынский защитник Даниэль Бэлан, тогда ему 32 года было. К нам только пришёл Александр Григорян, садимся в самолёт, а Бэлан на глазах у тренера достаёт небольшую бутылочку коньяка, смешивает его с колой и выпивает. После этого как ни в чём не бывало надевает шапку и ложится спать. Тренер поинтересовался о румыне у президента клуба Сергея Фельдмана. На что получил ответ, что без коньяка Бэлан не летает (улыбается)», — цитирует Луценко официальный сайт «канониров».
- 12 августа 2019
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:12
-
15:08
-
14:45
-
14:27
-
14:26
-
14:11
-
14:02
-
13:58
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:22
-
13:21
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:46
-
12:31
-
12:22
-
12:07
-
12:06
-
11:53
-
11:42
-
11:24
-
11:15
-
11:08
-
11:06
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:07
Партнерский контент