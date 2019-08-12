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Луценко рассказал о футболисте, который без коньяка не летал в самолётах

Луценко рассказал о футболисте, который без коньяка не летал в самолётах
Футбол / РПЛ 0

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко, ранее выступавший за «СКА-Энергию» (ныне — «СКА-Хабаровск»), рассказал историю про футболиста хабаровской команды, который очень боялся летать и выпивал немного перед полётом.

«У нас играл румынский защитник Даниэль Бэлан, тогда ему 32 года было. К нам только пришёл Александр Григорян, садимся в самолёт, а Бэлан на глазах у тренера достаёт небольшую бутылочку коньяка, смешивает его с колой и выпивает. После этого как ни в чём не бывало надевает шапку и ложится спать. Тренер поинтересовался о румыне у президента клуба Сергея Фельдмана. На что получил ответ, что без коньяка Бэлан не летает (улыбается)», — цитирует Луценко официальный сайт «канониров».

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