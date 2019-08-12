Сестра Неймара написала гневное обращение к фанатам «ПСЖ», а потом удалила его

Рафаэла Сантос, младшая сестра нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, в одной социальных сетей опубликовала сообщение, адресованное фанатам клуба после их акции против футболиста.



«Какие же вы отвратительные люди, не имеющие ни капли уважения! Вы ещё будете хотеть, чтобы мой брат вернулся в вашу команду. Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки», — говорилось в сообщении девушки.



Позднее Рафаэла удалила пост, а её аккаунт был заблокирован.



Напомним, на матче 1-го тура чемпионата Франции с «Нимом» фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры против Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду. На одном баннере фанаты написали: «Неймар, проваливай». На втором баннере было написано: «Неймар, быть побитым шлюхой — это случается не только при камбэке. Ты помнишь?».



Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара