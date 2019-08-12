Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара

На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.

На одном баннере фанаты написали: «Неймар, проваливай».

Фото доступно в «твиттере» Mundo ESPN.

На «втором баннере» было написано: «Неймар, быть побитым шлюхой — это случается не только при камбэке. Ты помнишь?». Это сообщение было адресовано 27-летнему нападающему в ответ на его слова о том, что победа над «ПСЖ» со счётом 6:1 в составе «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 является лучшим воспоминанием в его карьере.

Фото доступно в «твиттере» Джонатана Джонсона.