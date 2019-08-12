Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара
На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
На одном баннере фанаты написали: «Неймар, проваливай».
Фото доступно в «твиттере» Mundo ESPN.
На «втором баннере» было написано: «Неймар, быть побитым шлюхой — это случается не только при камбэке. Ты помнишь?». Это сообщение было адресовано 27-летнему нападающему в ответ на его слова о том, что победа над «ПСЖ» со счётом 6:1 в составе «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 является лучшим воспоминанием в его карьере.
Фото доступно в «твиттере» Джонатана Джонсона.
Источник: «Барселона» предложит за Неймара значительную сумму и Коутиньо
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