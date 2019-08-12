Клопп: «Челси» очень изменился, у них другой тренер, Азар больше не с ним

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси».
«Это финал, но он сильно отличается от финала Лиги чемпионов. Это новый сезон, другой соперник. Я думаю, что «Челси» сильно изменился, у них другой тренер, и Эден Азар больше не с ними», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Челси». Обслужит встречу французский арбитр Стефани Фраппар. Помогать ему будут судьи на линиях Мануэла Николози (Франция) и Мишель О'Нил (Ирландия). Резервный арбитр — Джюнейт Чакыр (Турция).
«Ливерпуль» является трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, «Челси» выигрывал трофей один раз.
- 12 августа 2019
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