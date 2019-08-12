КДК пригласил Понсе на заседание, хотя его одноматчевая дисквалификация истекла

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что 14 августа комиссия рассмотрит эпизод с удалением аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«Мы пригласили Эсекьеля Понсе на заседание КДК, на котором рассмотрим эпизод с его удалением в матче с «Динамо». У Понсе истекла автоматическая дисквалификация, поэтому необходимо рассмотреть данный момент. Знаем, что в среду у «Спартака» предматчевые мероприятия перед игрой с «Туном», но в заседании КДК можно участвовать и по видеосвязи», — приводит слова Григорьянца Sport24.

Напомним, что аргентинец получил красную карточку за удар ногой в грудь вратарю «Динамо» Антону Шунину в борьбе за мяч.