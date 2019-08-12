«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).



В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали прибытие команды на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном, предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.



Победу московскому клубу принёс дубль полузащитника Зелимхана Бакаева, а также гол немецкого хавбека Андре Шюррле.

«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.

В 6-м туре красно-белые встретятся с ЦСКА. Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск.