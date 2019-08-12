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«Бавария» обыграла «Энерги» в матче 1-го раунда Кубка Германии

«Бавария» обыграла «Энерги» в матче 1-го раунда Кубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1-го раунда Кубка Германии «Энерги» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Фройндшафт» в Коттбусе и завершилась победой мюнхенцев со счётом 3:1.

На 32-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Во втором тайме, на 65-й минуте преимущество мюнхенской команды в счёте упрочил форвард Кингсли Коман. В концовке встречи, на 85-й минуте хавбек «Баварии» Леон Горецка довёл счёт до разгромного. В компенсированное время пенальти реализовал хавбек «Энерги» Беркан Таз.

В других матчах 1-го раунда Кубка Германии «Вольфсбург» обыграл «Галлешер», забив два гола в дополнительное время встречи (5:3), «Штутгарт» одержал победу над клубом «Ганза» из Ростока (1:0), а «Ганновер-96» проиграл «Карлсруэ» (0:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария». В финальном матче прошлого турнира мюнхенцы разгромили «РБ Лейпциг» со счётом 3:0.

Кубок Германии. 1-й раунд
12 августа 2019, понедельник. 21:45 МСК
Энерги
Коттбус
1 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 – Левандовски – 32, 0:2 – Коман – 65, 0:3 – Горецка – 85, 1:3 – Таз – 90+3 (пен)
Кубок Германии. 1-й раунд
12 августа 2019, понедельник. 19:30 МСК
Галлешер
Галле
3 : 5
ДВ
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Wolfgang Drinkuth – 43, 1:1 – Вегорст – 44, 1:2 – Герардт – 49, 2:2 – Mai – 57, 2:3 – де Азеведо – 70, 3:3 – Феч – 90+2, 3:4 – Кнохе – 92, 3:5 – Брекало – 94
Удаления: нет – Гилявоги, 90
Кубок Германии. 1-й раунд
12 августа 2019, понедельник. 19:30 МСК
Ганза Р
Росток
0 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 – Al Ghaddioui – 19
Кубок Германии. 1-й раунд
12 августа 2019, понедельник. 19:30 МСК
Карлсруэ
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
Ганновер
1:0 – Грозурек – 53, 2:0 – Ванитцек – 61 (пен)
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