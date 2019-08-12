«Бавария» обыграла «Энерги» в матче 1-го раунда Кубка Германии

В матче 1-го раунда Кубка Германии «Энерги» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Фройндшафт» в Коттбусе и завершилась победой мюнхенцев со счётом 3:1.
На 32-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Во втором тайме, на 65-й минуте преимущество мюнхенской команды в счёте упрочил форвард Кингсли Коман. В концовке встречи, на 85-й минуте хавбек «Баварии» Леон Горецка довёл счёт до разгромного. В компенсированное время пенальти реализовал хавбек «Энерги» Беркан Таз.
В других матчах 1-го раунда Кубка Германии «Вольфсбург» обыграл «Галлешер», забив два гола в дополнительное время встречи (5:3), «Штутгарт» одержал победу над клубом «Ганза» из Ростока (1:0), а «Ганновер-96» проиграл «Карлсруэ» (0:2).
Напомним, действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария». В финальном матче прошлого турнира мюнхенцы разгромили «РБ Лейпциг» со счётом 3:0.
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