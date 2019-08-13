Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси включился в переговоры по трансферу бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Marca.
По данным источника, Месси позвонил бразильцу и попросил его не переходить в «Реал», а вернуться в «Барселону».
Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, так как «ПСЖ» не хочет продавать футболиста в «Барселону» из-за плохих отношений с каталонским клубом. Напомним, что Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
«ПСЖ» убрал из официального магазина все товары, связанные с Неймаром
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