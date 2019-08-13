«ПСЖ» убрал из официального магазина все товары, связанные с Неймаром

«ПСЖ» убрал из продажи все товары из своего официального магазина, которые так или иначе связаны с нападающим Неймаром. По данным СМИ, это связано с тем, что бразильский футболист контактирует с «Барселоной» и «Реалом» на предмет возможного ухода. Напомним, что трансферное окно в Испании и Франции открыто до 2 сентября.
Видео доступно в «твиттере» UOL Esporte.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» приняла решение приостановить переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара. Руководство каталонского клуба недовольно жёсткой манерой ведения переговоров со стороны «ПСЖ».
Испанский клуб не собирается включать в сделку защитника Нелсона Семеду, так как «ПСЖ» невысоко оценил стоимость португальского игрока. В минувшем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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