«Олимпиакос» и «Црвена» вышли в плей-офф отбора ЛЧ, «Базель» и «Селтик» выбыли

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» принимал «Истанбул Башакшехир». Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее и завершилась со счётом 2:0.
Голами отметились полузащитники Рубен Семеду и Матьё Вальбуэна, реализовавший пенальти.
В раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов прошёл «Олимпиакос». В первом матче греческая команда также одержала победу (1:0). Для попадания в групповую стадию турнира ей предстоит победить «Краснодар» в двухматчевом противостоянии.
В параллельном матче ЛАСК принимал «Базель». Встреча состоялась на стадионе «Линцер» в Линце и завершилась со счётом 3:1.
В составе хозяев отличились полузащитник Рауль Петретта, реализовавший пенальти, хавбек Томас Гойгингер и нападающий Марко Рагуц. Гости ответили голом форварда Кемаля Адеми.
В первом матче ЛАСК тоже одержал победу (1:0). Таким образом, австрийская команда вышла в раунд плей-офф, где сыграет с «Брюгге».
Также определился победитель в паре «Селтик» – ЧФР. В ответном матче, который прошёл на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, румынская команда одержала победу со счётом 4:3.
У хозяев забили полузащитники Джеймс Форрест и Райан Кристи и нападающий Одсонн Эдуард. У гостей отличились хавбек Чиприан Дяк и форвард Джордже Цукудян, а нападающий Бийель Омрани оформил дубль.
Таким образом, ЧФР после ничьей в первом матче (1:1) прошёл в раунд плей-офф, где сыграет с пражской «Славией».
«Копенгаген» и «Црвена Звезда» определили победителя в серии пенальти. Матч прошёл на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился со счётом 1:1. Точнее оказалась команда из Сербии (7:6). В раунде плей-офф она сыграет с «Янг Бойз».
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