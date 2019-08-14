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«Олимпиакос» и «Црвена» вышли в плей-офф отбора ЛЧ, «Базель» и «Селтик» выбыли

«Олимпиакос» и «Црвена» вышли в плей-офф отбора ЛЧ, «Базель» и «Селтик» выбыли
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» принимал «Истанбул Башакшехир». Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее и завершилась со счётом 2:0.

Голами отметились полузащитники Рубен Семеду и Матьё Вальбуэна, реализовавший пенальти.

В раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов прошёл «Олимпиакос». В первом матче греческая команда также одержала победу (1:0). Для попадания в групповую стадию турнира ей предстоит победить «Краснодар» в двухматчевом противостоянии.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
2 : 0
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1:0 – Семеду – 55, 2:0 – Вальбуэна – 78 (пен)

В параллельном матче ЛАСК принимал «Базель». Встреча состоялась на стадионе «Линцер» в Линце и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились полузащитник Рауль Петретта, реализовавший пенальти, хавбек Томас Гойгингер и нападающий Марко Рагуц. Гости ответили голом форварда Кемаля Адеми.

В первом матче ЛАСК тоже одержал победу (1:0). Таким образом, австрийская команда вышла в раунд плей-офф, где сыграет с «Брюгге».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 21:30 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
3 : 1
Базель
Базель, Швейцария
1:0 – Ранфтль – 59, 1:1 – Адеми – 80, 2:1 – Гойгингер – 89, 3:1 – Рагуц – 90+4

Также определился победитель в паре «Селтик» – ЧФР. В ответном матче, который прошёл на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, румынская команда одержала победу со счётом 4:3.

У хозяев забили полузащитники Джеймс Форрест и Райан Кристи и нападающий Одсонн Эдуард. У гостей отличились хавбек Чиприан Дяк и форвард Джордже Цукудян, а нападающий Бийель Омрани оформил дубль.

Таким образом, ЧФР после ничьей в первом матче (1:1) прошёл в раунд плей-офф, где сыграет с пражской «Славией».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 21:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
3 : 4
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
0:1 – Дяк – 28, 1:1 – Форрест – 51, 2:1 – Эдуард – 62, 2:2 – Омрани – 74 (пен), 3:2 – Кристи – 76, 3:3 – Омрани – 81, 3:4 – Цукудян – 90+8

«Копенгаген» и «Црвена Звезда» определили победителя в серии пенальти. Матч прошёл на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился со счётом 1:1. Точнее оказалась команда из Сербии (7:6). В раунде плей-офф она сыграет с «Янг Бойз».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 21:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1 : 1
6 : 7
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 – Боакье – 18, 1:1 – Н'Дойе – 45
Удаления: Бьель, 113 – Милунович, 54
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