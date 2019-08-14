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«Краснодар» одержал победу над «Порту» за 8 минут до дня рождения Галицкого

«Краснодар» одержал победу над «Порту» за 8 минут до дня рождения Галицкого
Футбол / Лига чемпионов 0

«Краснодар» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В ответном матче 3-го квалификационного раунда российская команда победила «Порту» со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

Финальный свисток в матче прозвучал в 23:52 мск – за восемь минут до дня рождения президента и владельца «быков» Сергея Галицкого. Сегодня, 14 августа, российскому бизнесмену исполняется 52 года.

«Краснодар» был основан в феврале 2008 года. С 2011 года команда выступает в Российской Премьер-Лиге. В случае победы в двухматчевом противостоянии с греческим клубом «Олимпиакос» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «быки» впервые примут участие в розыгрыше главного еврокубкового турнира.

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