«Краснодар» выбил «Порту»! Но Россия этого не увидела

Вот это «быки»! Вот это Магомед-Шапи Сулейманов!

Трансляция игры из Порту на телеканале «Матч ТВ» сорвалась в последний момент, поэтому Россия не увидела великолепную победу «Краснодара» на «Драгау».

* Шесть дней назад «Краснодар» проиграл первый матч в своей истории в Лиге чемпионов – 0:1. Если судить по цифрам от InStat, победа «Порту» оказалась не совсем заслуженной. Команда Сержиу Консейсау совершила чуть больше действий, чем команда Мурада Мусаева (796 ТТД против 744 ТТД), но была чуть-чуть хуже по проценту успешных (76% против 77%). Кстати, самые высокие оценки за статистику в составе «быков» получили Александр Мартынович, Реми Кабелла и Сергей Петров, а у «драконов» – автор гола Сержиу Оливейра.

«Порту» сильнее «Краснодара». «Быки» опять проиграли концовку Это поражение напомнило матч «Краснодара» с «Валенсией» в Лиге Европы.

* В Португалию «Краснодар» отправился без травмированного нападающего Ари. Натурализованный бразилец выбыл на две недели из-за повреждения задней поверхности бедра. На острие атаки сыграл, как и в первом матче, Маркус Берг. Единственное изменение в основе «быков» – появление Магомеда-Шапи Сулейманова вместо Юнеса Намли.

Всё, что вы должны знать о «Порту». Доклад португальского аналитика После этого текста тренерам «Краснодара» будет проще.

* Тренер «Порту», похоже, блефовал, говоря, что лидер команды Данилу Перейа, скорее всего, пропустит матч из-за травмы. Капитан «драконов» и победитель Лиги наций в составе сборной Португалии вышел на поле с первых минут. Тем не менее три изменения в стартовом составе хозяев было, в частности, против «Краснодара» сыграл самый дорогой летний новичок «Порту» Сёя Накадзима. В феврале «Аль-Духаиль» купил японца за 35 млн евро, а в июле продал за 12 млн. Странно, не правда ли?

Самый странный трансфер зимы. Похоже, за ним стоит «ПСЖ» Ничего особенного. Просто 35 миллионов евро за японца, о котором вы никогда не слышали.

* Чудеса начались почти сразу после стартового свистка итальянского судьи Марко Гуиды. На 3-й минуте «Краснодар» заработал угловой, Урош Спаич поборолся на подаче, а мяч отлетел к абсолютно свободному Тонни де Вильене. Голландец стоял около линии штрафной и не имел права промахнуться.

* «Порту» как следует надавил, так что при счёте 0:1 команда Мусаева пережила непростые минуты. Но забила второй мяч даже при 29% владения. Два момента – два гола: фантастическая реализация! Контрвыпад гостей начался с того, что они отбились после штрафного «Порту». Здорово выгрыз мяч Руслан Камболов. Краснодарцы убежали три в два, после чего Вандерсон сделал своевременную передачу на Сулейманова. Шапи забил с правой, пустив мяч между ног голкиперу.

* При 0:2 хозяева явно растерялись. Конечно, «Порту» продолжал лезть вперёд, поддерживая высокий темп, однако у хозяев стало много брака, суеты, стремления решить эпизод при помощи индивидуальных действий. Опасными выглядели их угловые, на которые прибегал Пепе. Важно, что «Краснодар» не отступил от своего футбола, не поставил «автобус» и не сбился на примитив. Ещё одна блестящая контратака с переводом мяча из центра направо на Шапи подарила представителю РПЛ третий гол. Похоже, для защитника «Порту» стали откровением смещения Сулейманова в центр к линии штрафной, откуда он бьёт с левой ноги в дальний угол. Первый тайм португальцы выиграли по ударам 13:5 (в створ – 6:3), но были разгромлены.

* «Краснодар» должен был добить «Порту» в дебюте второго тайма, когда Вандерсон словно на велосипеде уехал от защитника хозяев и сделал с левого фланга точную передачу на Берга. Швед пробил, но голкипер Агустин Маркесин отбил мяч ногой. Португальцы не понимали, как останавливать контрвыпады «быков». В результате вместо 0:4 стало 1:3. Краснодарцы слишком свободно дали совершить кросс слева на голову Зе Луишу, которого тренер бросил бой ещё до перерыва. Экс-спартаковца потеряли центральные защитники – он забил головой.

* Гол Зе Луиша добавил энергии хозяевам. Форвард из Кабо-Верде хорошо вышел на замену: с ним «Порту» упростил игру, однако именно это при счёте 1:3 команде Сержиу Консейсау и требовалось. Гости стали всё заметнее уставать, средняя линия вжималась в собственную штрафную. Тренерский штаб «Краснодара» отреагировал на происходящее логичной заменой Сулейманова на Йона Гудни Фьолусона. Потом Берга заменил Иван Игнатьев.

* Перестановки вроде бы помогли «Краснодару» чуть-чуть притормозить соперника, однако гости умудрились пропустить контрвыпад. Исход эпизода решило индивидуальное мастерство колумбийца Луиса Диаса, которого «Порту» летом перехватил в последний момент у «Зенита». Сафонова вряд ли стоит винить в том, что он не отбил удар из-за штрафной, ведь этот мяч был особенно сложным из-за отскока от земли.

* Концовка игры – ураган эмоций! Казалось, что гол точно будет: либо «быки» ещё раз поймают «Порту» на ошибке и снимет все вопросы четвёртым забитым мячом, либо португальцы сравняют счёт. Замечательный момент упустил Дмитрий Стоцкий. Но гости выстояли. «Краснодар» сенсационно пробился в следующий раунд, выбив четвертьфиналиста прошлой Лиги чемпионов.