Созин: победа «Краснодара» доказала — мы не зря перешли на «осень-весну»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу «Краснодара» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (3:2) и выход команды в плей-офф отбора турнира.
«У нас часто ругаются на календарь и переход на систему осень-весна. Но это делалось ради Кубков, чтобы наши клубы легче входили в еврокубковый сезон. Для «Порту» это третья игра, а у «Краснодара» – уже седьмая. У нашей команды было больше времени на подготовку. Отсюда и победа, которая доказала, что мы не зря перешли на систему «осень-весна».
Конечно, «Порту» не рассчитывал, что вылетит так рано, они ведь каждый год играют в Лиге чемпионов и побеждают там. Но сейчас «Краснодару» нужно не расслабляться и снова собраться. Страшно представить, если они не пройдут теперь в группу – они же останутся без еврокубков. Но сейчас думать об этом не хочется, после победы над «Порту» нужно радоваться за «Краснодар» и за Сергея Галицкого, которому его футболисты сделали отличный подарок на день рождения», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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