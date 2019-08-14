Вертонген возмущён поступком Почеттино
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген был крайне возмущён тем, что главный тренер команды Маурисио Почеттино решил исключить его из заявки на домашний матч 1-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой». Как сообщает Daily Mail, наставник «шпор» был недоволен физической формы бельгийского футболиста.
Издание отмечает, что Вертонген был сильно разочарован этим решением, а партнёры защитника по команде были удивлены тем, что несмотря на это, футболист остался на трибуне и наблюдал за матчем «Тоттенхэма». Позже Почеттино объяснил, что отсутствие Вертонгена в заявке связано по тактическим соображениям.
Встреча между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» состоялась в Лондоне. Итоговый счёт матча — 3:1 в пользу лондонского клуба.
«Тоттенхэм» добыл волевую победу в матче 1-го тура АПЛ с «Астон Виллой»
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