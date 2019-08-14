Губернатор поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в социальной сети поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов после победы на выезде над «Порту».

«Краснодар» в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл португальскую команду со счётом 3:2 и вышел в стадию плей-офф турнира. В первой игре «горожане» на своём поле уступили со счётом 0:1. Следующим соперником «быков» за выход в групповую стадию станет греческий «Олимпиакос».

«ФК „Краснодар“ сегодня показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов! Три гола в ворота „Порту“ — уверенный реванш, ещё и в гостях. Дорогого стоит! Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба! Победа — лучший подарок ко дню рождения!», — написал Кондратьев в «инстаграме».