Губернатор поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в социальной сети поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов после победы на выезде над «Порту».
«Краснодар» в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл португальскую команду со счётом 3:2 и вышел в стадию плей-офф турнира. В первой игре «горожане» на своём поле уступили со счётом 0:1. Следующим соперником «быков» за выход в групповую стадию станет греческий «Олимпиакос».
«ФК „Краснодар“ сегодня показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов! Три гола в ворота „Порту“ — уверенный реванш, ещё и в гостях. Дорогого стоит! Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба! Победа — лучший подарок ко дню рождения!», — написал Кондратьев в «инстаграме».
- 14 августа 2019
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