Слуцкий — о своём фото «в старости»: ничего не изменится через 20 лет
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал фотографию в социальной сети, где с помощью фильтра FaceApp показал себя «в старости».
«Я счастливчик, ничего не изменится через 20 лет», — написал российский специалист в «инстаграме», добавив к сообщению весёлый смайл.
Фотография доступна в «инстаграме» Леонида Слуцкого.
Напомним, что российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. Во 2-м туре Эредивизии «Виллем II» принимал «Витесс». Матч прошёл в Тилбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Слуцкого.
«Витесс» набрал четыре очка и после двух туров занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, уступая сразу пяти командам лишь по дополнительным показателям.
Слуцкий станцевал на концерте Pink
- 14 августа 2019
-
13:14
-
13:04
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:23
-
12:02
-
12:02
-
11:43
-
11:40
-
11:29
-
11:26
-
11:02
-
11:01
-
10:47
-
10:40
-
10:28
-
10:23
-
10:14
-
10:04
-
09:54
-
09:44
-
09:29
-
09:28
-
09:16
-
09:11
-
09:00
-
08:58
-
08:48
-
08:32
-
08:01
-
07:48
-
07:29
-
06:57
-
06:41
Партнерский контент