Слуцкий — о своём фото «в старости»: ничего не изменится через 20 лет

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал фотографию в социальной сети, где с помощью фильтра FaceApp показал себя «в старости».

«Я счастливчик, ничего не изменится через 20 лет», — написал российский специалист в «инстаграме», добавив к сообщению весёлый смайл.

Фотография доступна в «инстаграме» Леонида Слуцкого.

Напомним, что российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. Во 2-м туре Эредивизии «Виллем II» принимал «Витесс». Матч прошёл в Тилбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Слуцкого.



«Витесс» набрал четыре очка и после двух туров занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, уступая сразу пяти командам лишь по дополнительным показателям.