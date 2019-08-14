Травмировавший Чалова защитник «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам рассмотрения инцидента в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Сочи» (0:0), в котором повреждение получил нападающий хозяев Фёдор Чалов.



Как сообщает пресс-служба сочинцев в «Твиттере», защитник Иван Миладинович, травмировавший форварда «армейцев», получил наказание в виде дисквалификации на четыре матча.



Напомним, в компенсированное время встречи ЦСКА с «Сочи» Миладинович попал локтем в нос Чалову. После удара у Фёдора потекла кровь, и он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков инцидент оставил без внимания.



Сегодня, 14 августа, 21-летний форвард занимался в общей группе ЦСКА в преддверии дерби со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед дерби со «Спартаком»