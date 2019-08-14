С «Тюмени» снимут 6 очков за неисполнение решения CAS
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» будет снято шесть очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.
«ФК «Тюмень» не исполнил решение CAS. Снять шесть турнирных очков», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Теперь у клуба есть неделя, чтобы выполнить решение CAS и избежать наказания в виде снятия шести очков.
В турнирной таблице ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» «Тюмень» занимает третье место. В активе команды Горана Алексича 9 очков после четырёх сыгранных туров. В следующем туре «Тюмень» дома сыграет с тольяттинским «Акроном».
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