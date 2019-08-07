«В Лозанне над этим смеялись». «Тюмень» 5 лет не выплачивает долги игрокам

Экс-игроки «Тюмени» Никита Фурсин и Сергей Шумейко рассказали о судебных разбирательствах со своим бывшим клубом из-за имеющихся долгов перед ними. «Тюмень» не выплатила премиальные за сезон-2013/14 Фурсину, Шумейко и Марату Шайморданову. На сегодняшний день долг клуба перед каждым из этих игроков составляет 1,75 миллионов рублей. В марте КДК РФС снял с «Тюмени» 6 очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) выплатить футболистам причитающиеся суммы.

«Этот цирк продолжается уже долгие годы. Мы прошли все инстанции, всё выиграли. Клуб опирается на решение тюменского суда, хотя по футбольному закону они не имеют права идти в гражданские суды, все спорные моменты решают спортивные инстанции в РФС. Но они опираются на тюменский суд и говорят, что не могут нам ничего выплатить», — цитирует Шумейко Sport24.

«Прецедент вообще случился из-за того, что это фиктивное решение тюменского суда аннулировало решение Палаты по разрешению споров РФС. В Лозанне я представлял нас троих. Швейцарский судья там, грубо говоря, наехал на РФС: «Вы что, хотите играть под эгидой ФИФА и придумывать свои законы? Вы тогда делайте свой чемпионат и играйте в отдельном мире по неписанным законам, без еврокубков и всего остального»…

В нашей стране такое проходит, а в Лозанне над этим просто смеялись. Они открыто говорили представителю РФС: «Вы что творите? Что это за бардак? Вы в каком веке живёте?».

Мы написали ещё одно заявление, сейчас опять будем ждать заседание. Уже шестой год идёт это дело, мы выигрываем все заседания, но клуб продолжает играть, брать игроков и спокойно существовать. Какой-то беспредел происходит!" — сказал Фурсин.