Хабиб призвал Черчесова обратить внимание на Сулейманова
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился в своём «инстаграме» к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Он призвал наставника национальной команды обратить внимание на выступления форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, приведя его статистику.
«Черчесов, отправь ему своё месторасположение», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».
Хабиб обратился к Черчесову
В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 7 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча. Дубль 19-летнего форварда помог «быкам» обыграть «Порту» (3:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и выйти в раунд плей-офф турнира. В составе молодёжной сборной России Сулейманов сыграл 2 матча и забил 1 гол.
Хабиб оценил игру Сулейманова в матче «Порту» — «Краснодар»
- 14 августа 2019
-
22:14
-
22:12
-
22:05
-
22:02
-
21:53
-
21:32
-
21:31
-
21:22
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:12
-
20:08
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:19
-
18:10
-
18:08
-
17:54
Партнерский контент