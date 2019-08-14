Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хабиб призвал Черчесова обратить внимание на Сулейманова

Хабиб призвал Черчесова обратить внимание на Сулейманова
Футбол / РПЛ 0

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился в своём «инстаграме» к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Он призвал наставника национальной команды обратить внимание на выступления форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, приведя его статистику.

«Черчесов, отправь ему своё месторасположение», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Хабиб обратился к Черчесову
Хабиб обратился к Черчесову

В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 7 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча. Дубль 19-летнего форварда помог «быкам» обыграть «Порту» (3:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и выйти в раунд плей-офф турнира. В составе молодёжной сборной России Сулейманов сыграл 2 матча и забил 1 гол.

Хабиб оценил игру Сулейманова в матче «Порту» — «Краснодар»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент