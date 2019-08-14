Роналду будет тренироваться индивидуально из-за дискомфорта в мышцах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, сообщает пресс-служба туринского клуба.



По этой причине 34-летний португальский форвард пропустит ближайший тренировочный матч «Ювентуса». Также Роналду будет занимать по индивидуальной программе на протяжении ближайших нескольких дней.



Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 117 млн. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (пять — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.