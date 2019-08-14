Роналду будет тренироваться индивидуально из-за дискомфорта в мышцах
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, сообщает пресс-служба туринского клуба.
По этой причине 34-летний португальский форвард пропустит ближайший тренировочный матч «Ювентуса». Также Роналду будет занимать по индивидуальной программе на протяжении ближайших нескольких дней.
Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 117 млн. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (пять — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 14 августа 2019
-
22:14
-
22:12
-
22:05
-
22:02
-
21:53
-
21:32
-
21:31
-
21:22
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:12
-
20:08
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:19
-
18:10
-
18:08
-
17:54
Партнерский контент