Главный тренер «Торпедо»: Игнашевич сказал хорошие слова — такое дорогого стоит

Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал победу в матче 8-го тура ФНЛ с курским «Авангардом».
«Парни — молодцы, хотя первый тайм не получился. Наверное, в большей степени в атаке. Мешала спешка, потом нервозность, а там и нарушения с карточками пошли. Во втором тайме тренерский штаб попросил ребят успокоиться, попросил играть в то, что делаем на тренировках. У нас этап становления. Так сложилось, что проигрывали в ходе игры. Морально-волевая победа получилась. В последние 20 минут перестроились на 3-5-2. Хотелось бы, чтобы забивали первыми в дальнейшем. Хорошие слова Сергей Николаевич (Игнашевич, старший тренер команды. — Прим. „Чемпионата“) сказал после игры. Такое дорого стоит», — передаёт слова Савичева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 14 августа 2019
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