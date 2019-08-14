«Торпедо» обыграло «Авангард» в домашнем матче ФНЛ

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало курский «Авангард». Встреча прошла на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 37-й минуте счёт открыл нападающий курского «Авангарда» Артём Федчук. В начале второго тайма, на 46-й минуте, ответный мяч в ворота курской команды отправил форвард «Торпедо» Иван Сергеев. Через 6 минут Сергеев оформил дубль и вывел московскую команду вперёд. В компенсированное время игрок «Авангарда» Аслан Дашаев забил в свои ворота.
Московское «Торпедо» набрало 19 очков и поднялось на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (8) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор».
- 14 августа 2019
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