«Торпедо» обыграло «Авангард» в домашнем матче ФНЛ

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало курский «Авангард». Встреча прошла на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 37-й минуте счёт открыл нападающий курского «Авангарда» Артём Федчук. В начале второго тайма, на 46-й минуте, ответный мяч в ворота курской команды отправил форвард «Торпедо» Иван Сергеев. Через 6 минут Сергеев оформил дубль и вывел московскую команду вперёд. В компенсированное время игрок «Авангарда» Аслан Дашаев забил в свои ворота.



Московское «Торпедо» набрало 19 очков и поднялось на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (8) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор».