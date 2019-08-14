«Барселона» предложила за Неймара € 30-40 млн, Коутиньо и Ракитича

«Барселона» сделала предложение по форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару, утверждает Le10sport.com.

Согласно информации источника, каталонский клуб готов заплатить за 27-летнего нападающего парижан € 30-40 млн и включить в сделку двоих своих полузащитников — Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича. В сумме эту сделку на «Камп Ноу» оценивают в € 200 млн. Чемпион Франции ещё не дал ответа на поступившее предложение. Ожидается, что сделает это «ПСЖ» в течение двух ближайших дней.

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.