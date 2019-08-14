«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой

В «Пари Сен-Жермен» приняли решение отстранить бразильского форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает Esporte Interativo.
Согласно информации источника, в среду, 14 августа, 27-летний нападающий тренировался отдельно от основной группы. Он продолжит работать самостоятельно до тех пор, пока не решится ситуация с его будущим. Таким образом парижане намерены предотвратить получение игроком новой травмы перед его возможным трансфером в другой клуб.
Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, так как «ПСЖ» не хочет продавать футболиста в «Барселону» из-за плохих отношений с каталонским клубом. Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
- 14 августа 2019
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:12
-
20:08
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:19
-
18:10
-
18:08
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:32
-
17:23
-
17:23
-
17:21
-
17:16
-
17:03
-
16:58
-
16:57
-
16:49
-
16:48
-
16:48