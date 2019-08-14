Шунин поддержит «Динамо» на трибуне во время матча с «Локомотивом»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поддержит московскую команду вместе с болельщиками в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Напомним, Шунин получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) и был заменён на 13-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Игорь Лещук.



«На матче „Динамо“ — «Локомотив» вместе с болельщиками партнёров по команде на трибуне D поддержит вратарь московского «Динамо» Антон Шунин! Давайте сделаем сектора активной поддержки еще громче вместе с капитаном!" — говорится в сообщении пресс-службы московской команды, опубликованном в «Инстаграме».



Матч 6-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» состоится 18 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

«Динамо» сообщило о результатах медобследования Шунина