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«Я ужасный неудачник». Лэмпард отреагировал на поражение в Суперкубке УЕФА

«Я ужасный неудачник». Лэмпард отреагировал на поражение в Суперкубке УЕФА
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своими эмоциями после матча за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем», который состоялся в Стамбуле. Красные одержали победу только в серии пенальти со счётом 5:4.

«Мое общее чувство — гордость. Сейчас я ужасный неудачник, но доволен игрой, потому что нам действительно не повезло. Я думаю, каждый игрок отдал все силы ради победы

Не хочу выглядеть так, как будто жалуюсь, но есть вещи, которые влияют на подготовку. К сожалению, у «Ливерпуля» было на два дня больше для восстановления. Я уважаю «Ливерпуль», но чувствовал, что мы более сильная команда. Если мы продолжим так играть, то всё будет в порядке. Я видел много вещей, которые хочу видеть", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Лэмпард: казалось, что «Челси» играл лучше «Ливерпуля», но нам где-то не повезло
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