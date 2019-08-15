Н’Зонзи перешёл из «Ромы» в «Галатасарай»

Полузащитник «Ромы» Стивен Н’Зонзи в предстоящем сезоне будет выступать за «Галатасарай». Информацию о переходе француз подтвердил в своём «инстаграме».



Ранее сообщалось, что турецкий клуб возьмёт 30-летнего футболиста у «волков» в аренду по схеме «1+1» с правом последующего выкупа.



В июле появлялась информация о возможном переходе Н’Зонзи в «Монако», за который выступает российский полузащитнки Александр Головин. Весной также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Марселя».



Н’Зонзи начинал профессиональную карьеру в составе «Амьена» в 2007 году, а спустя два года перебрался в Англию, подписав контракт с «Блэкберн Роверс». После трёх лет в клубе хавбек перешёл в «Сток Сити». В 2015 году Стивен оказался в «Севилье», которую покинул прошлым летом, присоединившись к «Роме».

