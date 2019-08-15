Денис Суарес: не разговаривал с Вальверде после ухода, он со мной не попрощался

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес рассказал о недопонимании с главным тренером «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
«Я не разговаривал с ним после ухода из клуба. Он никак со мной не связался и не попрощался.
Что касается моего возвращения в «Сельту», я хочу снова наслаждаться футболом, и с момента перехода я делаю именно это. Я уже пообщался со своими новыми партнёрами и болельщиками и рад, что скоро начнётся новый сезон», — цитирует Суареса Football Espana со ссылкой на Cadena SER.
В минувшем сезоне Суарес провёл за «Барселону» 2 матча в чемпионате Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут. В зимнее трансферное окно Денис перешёл в лондонский «Арсенал» на правах аренды. В чемпионате Англии он принял участие в 4 матчах, в сумме сыграв 67 минут. Контракт игрока с «Барселоной» действовал до лета 2021 года.
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