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Денис Суарес: не разговаривал с Вальверде после ухода, он со мной не попрощался

Денис Суарес: не разговаривал с Вальверде после ухода, он со мной не попрощался
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес рассказал о недопонимании с главным тренером «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

«Я не разговаривал с ним после ухода из клуба. Он никак со мной не связался и не попрощался.

Что касается моего возвращения в «Сельту», я хочу снова наслаждаться футболом, и с момента перехода я делаю именно это. Я уже пообщался со своими новыми партнёрами и болельщиками и рад, что скоро начнётся новый сезон», — цитирует Суареса Football Espana со ссылкой на Cadena SER.

В минувшем сезоне Суарес провёл за «Барселону» 2 матча в чемпионате Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут. В зимнее трансферное окно Денис перешёл в лондонский «Арсенал» на правах аренды. В чемпионате Англии он принял участие в 4 матчах, в сумме сыграв 67 минут. Контракт игрока с «Барселоной» действовал до лета 2021 года.

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