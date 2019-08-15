«Спартак» — «Тун»: составы команд на ответный матч квалификации Лиги Европы

Тренерские штабы «Спартака» и «Туна» определились со стартовыми составами своих команд на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Шюррле, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.
«Тун»: Фэвр, Хавенаар, Фаткич, Кастроман, Штилльхарт, Рапп, Каблан, Хефти, Гларнер, Суттер, Йосс.
Встречу обслужат судьи из Сербии. Главным арбитром будет Срджан Йованович. В роли его ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвёртый рефери – Новак Симович.
В первом матче, который состоялся в Туне 8 августа, сильнее оказался «Спартак», одержавший победу со счётом 3:2.
Команда, переигравшая соперника в двухматчевом противостоянии, выйдет в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Брондбю» – «Брага». С полной сеткой квалификации Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 15 августа 2019
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