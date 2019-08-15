«Спартак» — «Тун»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 августа в 19:45
Сегодня, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужат судьи из Сербии. Главным арбитром будет Срджан Йованович. В роли его ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвёртый рефери – Новак Симович.
В первом матче, который состоялся в Туне 8 августа, сильнее оказался «Спартак», одержавший победу со счётом 3:2.
Команда, переигравшая соперника в двухматчевом противостоянии, выйдет в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Брондбю» – «Брага». С полной сеткой квалификации Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Спартак» — «Тун»: прогноз Егора Титова на отборочный матч Лиги Европы
- 15 августа 2019
-
18:04
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
17:19
-
17:17
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:23
-
16:18
-
16:03
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:06
-
15:04
-
14:45
-
14:26
-
14:08
-
13:53
-
13:45
-
13:36
-
13:26
-
13:04
-
12:58
-
12:42
-
12:41
-
12:41
-
12:23
-
12:20
-
12:03
-
12:02
Партнерский контент