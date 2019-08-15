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«Спартак» — «Тун»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 августа в 19:45

«Спартак» — «Тун»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 августа в 19:45
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужат судьи из Сербии. Главным арбитром будет Срджан Йованович. В роли его ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвёртый рефери – Новак Симович.

В первом матче, который состоялся в Туне 8 августа, сильнее оказался «Спартак», одержавший победу со счётом 3:2.

Команда, переигравшая соперника в двухматчевом противостоянии, выйдет в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Брондбю» – «Брага». С полной сеткой квалификации Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».

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