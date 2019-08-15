Джикия: посвящаем победу Бахыту, сегодня он тоже смотрел игру

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в ответном матче (2:1) 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

«Самое главное, что победили, ведь игра состоит из двух таймов, прошли дальше. Всё нормально, этого и добивались. Быстрый гол в наши ворота сбил наши планы, это чуть перестроило нашу игру, затем успокоились, собрались. Уже после первого гола была уверенность, должны были дома забивать, действовали концентрированно. Пару раз упустили нападающих, но Максименко сегодня нас спас, он большой молодец.

Восстановиться к ЦСКА успеем, поеду отдыхать сейчас, спать, готовиться. Лучше всё время играть, быть в тонусе, набрали хороший ритм. Это очень хорошо, что мы играем, усталости не будет.

Не был знаком с Бахытом, но, когда это несчастье случилось, посмотрел, кем являлся Лёша для клуба. Более 400 выездов за все организации. Это огромная потеря для «Спартака», сегодняшняя победа посвящается ему. Мы все помним, сегодня он тоже смотрел игру, эта победа для него", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.