Форвард «Сочи» Антон Заболотный проигнорировал журналиста после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

28-летний нападающий не ответил ни на один из вопросов, заданных работником СМИ.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Егорова.

Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» этим летом. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в тридцати матчах. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.

«Сочи» после шести сыгранных матчей занимает в Российской Премьер-Лиге предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 3 очка.

Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».