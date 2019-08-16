Заболотный проигнорировал журналиста
Форвард «Сочи» Антон Заболотный проигнорировал журналиста после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).
28-летний нападающий не ответил ни на один из вопросов, заданных работником СМИ.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Егорова.
Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» этим летом. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в тридцати матчах. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.
«Сочи» после шести сыгранных матчей занимает в Российской Премьер-Лиге предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 3 очка.
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Кокорин: офигел, когда увидел двух Заболотных в заявке на матч со «Спартаком»
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