Кокорин: офигел, когда увидел двух Заболотных в заявке на матч со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что был очень удивлен, когда узнал о переходе форварда Антона Заболотного из петербургского клуба в «Сочи».
«Забу продали? В „Сочи“, значит, теперь. Так он же в „Сочи“ был в первой игре со „Спартаком“, а потом всё. Да-да, он в заявке был, два Заболотных было тогда. Мы здесь смотрели — он был там, и я ещё офигел. Думаю: во, наши все там. Нобоа тоже перешёл? Много народу ушло», — сказал Кокорин.
Ролик со словами Кокорина опубликован на официальном YouTube-канале «Салюта».
В начале октября прошлого года полузащитник «Краснодара» Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадало три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.
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