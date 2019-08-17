Слуцкий: завершись чемпионат Нидерландов прямо сейчас, «Витесс» попал бы в ЛЧ

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу команды в матче чемпионата Нидерландов со «Зволле» (3:0). После трёх туров арнемский клуб занимает первое место в турнирной таблице.

«Прямо сейчас Лига чемпионов у нас в кармане. Если бы чемпионат завершился прямо сейчас, мы бы попали в Лигу чемпионов напрямую. Но если говорить серьёзно, то прошло всего три матча.



В прошлом сезоне, если мы плохо начинали матч, то затем продолжали играть в том же духе. В перерыве я сказал команде, что так играть недопустимо. Можно быть не на 100 процентов готовыми физически, но нужно добиваться побед при любых обстоятельствах. Если претендуем на что-то серьёзное, то должны побеждать любым способом — благодаря индивидуальному мастерству, голам со стандартных положений или командной игре. Я доволен реакцией во втором тайме, потому что мы сыграли действительно хорошо», — сказал Слуцкий в интервью NOS.