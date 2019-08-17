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Божович: вопрос был только один — сколько «Крылья Советов» забьют «Уралу»

Божович: вопрос был только один — сколько «Крылья Советов» забьют «Уралу»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).

«Не поверил бы, если бы сказали перед матчем, что мы будем вести в счёте — 3:0. Нам помогло, что они играли в меньшинстве. Играли как команда. Не позволили ничего создать «Уралу», кроме навесов в первом тайме. Дисциплина и командные действия предопределили нашу победу. Вопрос результата был только один — сколько забьем. Состояние Гацкана? Пока не знаю», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Крылья Советов», набрав шесть очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (7) — на 9-м месте.

В 7-м туре «Крылья» 25 августа на своём поле примут «Спартак».

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