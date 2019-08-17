Форвард «Крыльев» Соболев возглавил бомбардирскую гонку Премьер-Лиги

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев возглавил гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

В матче 6-го тура РПЛ с «Уралом» 22-летний нападающий отметился забитым мячом и помог своей команде одержать победу со счётом 3:1. Этот гол стал для футболиста уже пятым в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. Он вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки. Также на счету Соболева в чемпионате две результативные передачи. Его ближайшими преследователями являются Эльдор Шомуродов («Ростов») и Артём Дзюба («Зенит»), у которых в активе по четыре результативных удара.

В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место. Команда из Самары набрала шесть очков. Соболев забил более половины мячей «Крыльев» — пять из девяти.