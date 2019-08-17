Самедов: потеря Шунина скажется на «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между своими бывшими командами.

«Шунин — капитан и основной вратарь, его потеря, конечно же, скажется на «Динамо». Любая потеря лидера — это всегда серьёзно. Что касается новичков — Максимилиана Филиппа и Луки Джорджевича, не знаю, стоит ли их ждать на поле. Всё зависит от того, успели они адаптироваться и влиться в коллектив.

«Локомотив» — не безоговорочный, но фаворит, он сейчас помощнее выглядит, хотя «Динамо» тоже будет играть на победу. Команда начала сезон не очень хорошо, ей нужны очки. Состав у бело-голубых довольно неплохой, просто игрокам нужно время адаптироваться и привыкнуть. С каждой неделей они будут прибавлять, вот-вот у них всё должно пойти — почему бы этому не произойти именно в игре с «Локомотивом»?" — цитирует Самедова «ТАСС».