Самедов: потеря Шунина скажется на «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между своими бывшими командами.
«Шунин — капитан и основной вратарь, его потеря, конечно же, скажется на «Динамо». Любая потеря лидера — это всегда серьёзно. Что касается новичков — Максимилиана Филиппа и Луки Джорджевича, не знаю, стоит ли их ждать на поле. Всё зависит от того, успели они адаптироваться и влиться в коллектив.
«Локомотив» — не безоговорочный, но фаворит, он сейчас помощнее выглядит, хотя «Динамо» тоже будет играть на победу. Команда начала сезон не очень хорошо, ей нужны очки. Состав у бело-голубых довольно неплохой, просто игрокам нужно время адаптироваться и привыкнуть. С каждой неделей они будут прибавлять, вот-вот у них всё должно пойти — почему бы этому не произойти именно в игре с «Локомотивом»?" — цитирует Самедова «ТАСС».
- 17 августа 2019
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