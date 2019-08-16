Воронин спел с Самедовым песню «Шаланды, полные кефали»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин спел вместе с экс-партнёром по московскому «Динамо» Александром Самедовым известную советскую песню «Шаланды, полные кефали». Ранее Самедов поблагодарил Воронина за отдых в Одессе.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, Самедов в конце июля объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Александр является воспитанником московского «Спартака». В составе красно-белых выступал с 2002 по 2005 год и с 2017-го по 2018-й. 35-летний хавбек также играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России Самедов принял участие в 53 матчах, в которых стал автором 7 забитых мячей. Александр становился чемпионом России со «Спартаком», а также трижды выигрывал Кубок страны в составе «Локомотива».
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